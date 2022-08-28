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Новости 18:07

В течение лета петербуржцы чаще всего забывали в метро контейнеры для еды и одежду

фото ЗакС политика В течение лета петербуржцы чаще всего забывали в метро контейнеры для еды и одежду

В петербургском метрополитене рассказали о том, что наиболее чаще в стенах подземки забывали местные жители, пишет 78.ru. Так, в числе потерянных предметов наиболее чаще оказывались контейнеры для еды и одежда.

"Чаще всего летом 2022 года петербуржцы забывали в метро контейнеры для пищевых продуктов, одежду, обувь и документы", — отчитались в пресс-службе метро.

Отметим, что после теракта в 2017 году забытые или оставленные вещи приводили к комплексному закрытию той или иной станции. На место сразу вызывали взрывотехников.

Впрочем, уже в 2019 году от этой практики отказались, позволив сотрудникам метро самим решать, опасен предмет или нет, и, уже отталкиваясь от этого, принимать решение о вызове правоохранителей.


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