Бывшее здание Минобороны на Хрустальной улице ушло с молотка за 303 млн рублей

Принадлежавший Минобороны земельный участок и здания на Хрустальной улице, где ранее располагался Научно-исследовательский центр ракетных войск и артиллерии ВС РФ, продали на торгах, обратил внимание "Деловой Петербург".

Новым собственником объекта стало ООО ПКП "Рекорд", которое подняло ставку до 303,3 млн рублей. Стартовая цена лота составляла 240 млн рублей.

Владельцем компании "Рекорд" является генеральный директор ГК КВС Сергей Ярошенко. В самой фирме о покупке пока никак не отозвались.

По мнению рыночных экспертов, КВС может переоборудовать комплекс под бизнес-центр. Охранного статуса главный корпус в сталинском ампире не имеет.