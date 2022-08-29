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Новости 9:56

Уставший от строительного шума петербуржец сообщил полиции о готовящемся "теракте"

фото ЗакС политика Уставший от строительного шума петербуржец сообщил полиции о готовящемся "теракте"

Петербургские правоохранители задержали местного жителя за ложное сообщение о теракте, информирует пресс-служба Главка.

Информация о том, что в доме №73 на проспекте Ленина в скором времени может произойти опасное преступление, поступила на пульт полиции субботним вечером. Приехавшие по адресу силовики никаких террористов не обнаружили, зато задержали 63-летнего мужчину, который уведомил их о якобы готовящемся теракте.

Выяснилось, что в течение дня он постоянно жаловался на строительный шум, однако стенания его ни одной инстанцией услышаны не были, поэтому он и решился на подобный звонок в полицию. В итоге ночь мужчина провёл в отделе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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