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Новости 10:29

Спикер ЗакСа Бельский: Мы должны принять прорывной бюджет города

фото ЗакС политика Спикер ЗакСа Бельский: Мы должны принять прорывной бюджет города

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выступил перед началом второго дня "нулевых чтений" бюджета города на 2023 год, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Спикер отметил, что в прошлом году "нулевые чтения" показали свою эффективность - удалось согласовать практически все моменты, о которых высказывались депутаты и чиновники. Бельский добавил, что город стремительно движется к триллионному бюджету, о котором говорил губернатор Петербурга Александр Беглов

- Хотел бы пожелать эффективной работы, чтобы мы приняли новый прорывной бюджет нашего города, чтобы он развивался: становился лучше, краше, - заявил Бельский.

Спикер ЗакСа обратился к представителям органов исполнительной власти и отметил, что деньги стоит тратить "рачительно". Стоит не распыляться, а четко понимать, куда и зачем движется город, пояснил Бельский.

Напомним, "нулевые чтения" бюджета на 2023 год проходят в ЗакСе с 26 августа. После них правительство приступит к формированию проекта закона, который позже внесут в ЗакС на утверждение.

София Саттарова


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