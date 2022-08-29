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Новости 11:31

Дополнительная потребность ведомств в бюджетных деньгах на 2023 год составляет 316 млрд рублей

фото ЗакС политика Дополнительная потребность ведомств в бюджетных деньгах на 2023 год составляет 316 млрд рублей

Вице-губернатор Петербурга по финансам Алексей Корабельников, выступая на "нулевых чтениях" бюджета города на 2023 год, пожелал коллегам от имени губернатора плодотворной работы, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Он заявил, что в текущей работе необходимо правильно расставить приоритеты.

По словам Корабельникова, дополнительная потребность исполнительных органов власти в бюджетных средствах в ближайшие три года составит 923 млрд рублей. Из них на 2023 год приходится 316 млрд рублей, уточнил вице-губернатор.  

- Важно разобраться, что из этих денег должно быть в бюджете отражено, что соответствует стратегии социальной-экономического развития Петербурга, что соответствует ожиданиям горожан, для того, чтобы все те средства, которые предусмотрены в городском бюджете, приводили к достижению конкретных, осязаемых результатов, - сказал вице-губернатор.

Следующие три года будут непростыми, добавил Корабельников. По его словам, в приоритете - исполнение поручений президента. В частности, обеспечение социальной поддержки населения, отметил вице-губернатор. 

Напомним, "нулевые чтения" бюджета города на 2023 год проходят с 26 августа. На мероприятии представители исполнительных органов власти сообщают о своих планах на следующий год.

София Саттарова


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