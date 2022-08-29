В августе петербуржцы стали на 11% меньше посещать рестораны

В последний месяц лета петербуржцы и москвичи на 11% реже стали ходить по городским заведениям общепита по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. У ресторанов выручка упала на 2% при росе цен на 10%, пишет "Деловой Петербург".

В то же время оборот московского рынка в два раза больше петербургского. По данным служб государственной статистики, в первом полугодии оборот общепита Северной столицы составил 64 млрд рублей, а московского – 178 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что столичный рынок общепита в основном ориентирован на местных жителей, тогда как петербургский также сильно зависит от туристов. Если в мае на рынке начался спад, то к середине лета достиг пиковых значений. Потом показатели снова пошли на спад.