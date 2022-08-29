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Новости 12:13

Комфин: В 2023 году индекс инфляции составит 108,2%

фото ЗакС политика Комфин: В 2023 году индекс инфляции составит 108,2%

Председатель комитета финансов Светлана Енилина в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сообщила о предполагаемом уровне индекса потребительских цен, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Енилина рассказала, что в 2023 году индекс составит 108,2% по сравнению с текущим годом. 

В 2024 году показатель будет равен 104,8%, сообщила глава ведомства. Она добавила, что в 2025 году индекс ожидается в размере 104,5%. 

Напомним, в 2022 году инфляция в России составит 12-15%, по прогнозу Банка России. Там же считают, что в 2023 году показатель будет равен 5-7%.

София Саттарова


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