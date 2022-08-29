Петербург вошел в тройку лидеров по рынку труда в России

Петербург занял второе место в рейтинге российских регионов по рынку труда за 2021 год, подготовленном РИА "Новости". Первое место отошло Москве, третье досталось Московской области.

Как пишет информагентство, при составлении списка учитывались восемь показателей, включая уровень оплаты и условия труда, занятость и емкость рынка труда. Каждому региону присваивался рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100, при этом чем выше полученная отметка, тем лучше ситуация на региональном рынке труда.

Максимальное количество баллов в списке (97,2) набрала Москва. Петербург оказался на второй позиции с 96,5 баллами, Подмосковье заняло третье место, получив 96,5 баллов. Места в первой пятерке также получили Ханты-Мансийский АО — Югра (77,6) и Татарстан (76,9). Ленинградская область заняла седьмое место в рейтинге, набрав в общей сложности 74,2 балла.

Менее 15 баллов набрали шесть российских регионов. Это Северная Осетия — Алания (14,4), Кабардино-Балкария (14), Карачаево-Черкесия (13), Чечня (12,3), Тыва (8,6) и Ингушетия (7,1).