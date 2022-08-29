К концу 2022 года число безработных в Петербурге может вырасти до 65 тысяч человек

Врио председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга на 2023 года рассказал о текущем и предполагаемом уровне безработицы в городе, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Чиновник рассказал, что на конец июня уровень безработицы составил 0,6%. По его словам, это практически возвращение к допандемийному уровню.

При этом, отметил Зырянов, пока сохраняются риски "высвобождения работников" из-за приостановки работы предприятий, реструктуризации и ухода иностранных компаний. Отрицательный эффект от этого будет заметен во втором полугодии 2022 года. Ожидается рост числа безработных до 65 тысяч человек - уровень 2%, сообщил Зырянов.

Однако, в 2023 году безработица снова начнет снижаться, уверен чиновник. Причина - в принятии различных мер поддержки, пояснил врио главы комитета. По его словам, к концу 2023 года уровень безработицы не должен превысить 1,6%. Численность занятых в экономике людей достигнет 3,2 млн человек.

София Саттарова