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Новости 12:34

Новые лазурные автобусы вышли на маршрут № 295

фото ЗакС политика Новые лазурные автобусы вышли на маршрут № 295

Новые 14 лазурных автобусов VOLGABUS вышли на маршрут № 295, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Транспорт будет ходить от Ладожского вокзала до Суздальского проспекта и затрагивать на своём пути такие станции петербургского метро, как "Новочеркасская", "Академическая" и "Граджанский проспект". 

Средний интервал движения будет составлять 10-15 минут в будни и 14-18 минут - в выходные дни.

Указывается, что автобусы работают на природном газе. Все имеют системы бесконтактной оплаты проезда и кондиционеры, пандусы и широкие входные двери для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми, а также оснащены USB-зарядками для телефонов.


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