УФНС: Размер поступающих в бюджет налогов в 2023 году снизится

Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Петербургу Владимир Полежаев 29 августа в ходе "нулевых чтений" бюджета города сообщил, что в 2023 году ожидается снижение поступлений от налогов. Причина – уменьшение платежей от крупного налогоплательщика, пояснил Полежаев.

Он не стал раскрывать название этой организации, но уточнил, что в начале 2022 года она заплатила 158 млрд рублей в виде налогов. Уже сейчас представители компании сообщили УФНС о снижении суммы, но пока неизвестно, на сколько, сказал Полежаев.

При этом, согласно представленной ведомством информации, должны вырасти доходы по НДФЛ, акцизам, налогам по спецрежимам и на имущество. По всем выплатам темп роста в 2023 году составит 99,4% по сравнению с 2022 годом, сказано в данных УФНС. Из них же следует, что в 2024 и 2025 годах темп роста превысит 100%.

София Саттарова