Православного блогера Курмоярова оставили в СИЗО

Калининский районный суд Петербурга 29 августа продлил арест бывшему священнику РПЦ и блогеру Иоанну Курмоярову, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Подследственный останется в СИЗО "Кресты-2" по 1 октября включительно.

53-летнего Курмоярова обвиняют в распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Поводом стали видео на YouTube-канале "Православный виртуальный приход", в которых он рассуждал о действиях российских войск на Украине.

Обвиняемый просил назначить ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

— Следствие закончено. Я вину свою признал. Дальше не собираюсь продолжать эту деятельность, поскольку это отяготит мое положение, — заявил Курмояров в суде.

Следствие просило продлить арест, заявив, в частности, что обвиняемый может скрыться, так как длительное время проживал на Украине и имеет родственников за границей. Курмояров заявил суду, что скрываться не намерен и что ни родных в Европе, ни виз у него нет.

Адвокат Луиза Магомедова обратила внимание участников процесса, что обвиняемый не совершал насильственных действий, а под уголовную статью он попал за выражение своего мнения.

Курмояров учился и рос в Винницкой области Украинской ССР. На Украине начинал вести службу и организовал скит. В 2018 году на него завели административное дело за репост картинки с георгиевской ленточкой. После этого батюшка переехал в Россию. Жил сначала в Новосибирске, затем в Петербурге.

Летом 2020 года Курмояров раскритиковал на YouTube оформление храма Минобороны в подмосковной Кубинке. Через полтора года потребовал привлечь к ответственности министра обороны Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих.

С начала специальной военной операции Курмояров встал на сторону Украины. 1 апреля РПЦ лишила его сана за медийную деятельность в поддержку "националистического режима Украины". 7 июня в отношении него возбудили уголовное дело по статье о "фейках" о российской армии. Через два месяца предварительное следствие завершили и Курмоярову предъявили окончательное обвинение.

Сергей Еремеев