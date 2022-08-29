Путин подписал указ об учреждении двух новых медалей

Президент России Владимир Путин подписал указы об учреждении двух новых государственных наград. Сообщение об этом, а также их фотографии, размещены на официальном портале правовой информации.

Так, первый указ касается учреждения медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока", а второй - медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали (БАМ)".

Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" будут вручать россиянам за успехи в развитии обозначенных регионов. К награде также могут быть представлены и иностранцы, отличившиеся в помощи Сибири и Дальнему Востоку.

Юбилейной медалью "50 лет Байкало-Амурской магистрали" будут награждать активных участников строительства, реконструкции и обслуживания БАМ, в том числе - военнослужащих.

Фото: официальный портал правовой информации