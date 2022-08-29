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Новости 13:59

Путин подписал указ об учреждении двух новых медалей

фото ЗакС политика Путин подписал указ об учреждении двух новых медалей

Президент России Владимир Путин подписал указы об учреждении двух новых государственных наград. Сообщение об этом, а также их фотографии, размещены на официальном портале правовой информации.

Так, первый указ касается учреждения медали "За развитие Сибири и Дальнего Востока", а второй - медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали (БАМ)". 

Медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" будут вручать россиянам за успехи в развитии обозначенных регионов. К награде также могут быть представлены и иностранцы, отличившиеся в помощи Сибири и Дальнему Востоку.

Юбилейной медалью "50 лет Байкало-Амурской магистрали" будут награждать активных участников строительства, реконструкции и обслуживания БАМ, в том числе - военнослужащих.

Фото: официальный портал правовой информации


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