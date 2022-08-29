Двухэтажное здание на Шпалерной выставили на торги за почти 64 млн рублей

Российский аукционный дом сообщил о скором старте торгов по продаже двухэтажного здания на Шпалерной улице, 28В, передаёт "Деловой Петербург". Стартовая цена объекта - 63,8 млн рублей. Сам аукцион намечен на 4 октября.

Кроме самого дома, в "комплекте" к нему идёт участок внутри двора. Всё это является собой часть выявленного объекта культурного наследия - Жилой дом Шпалерной мануфактуры. Площадь здания составляет 979,1 кв. метров, площадь участка — 673 кв. метра. Согласно техпаспорту, здание было возведено до 1917 года.

Какое-то время в здании находилась сауна, сейчас оно не используется.

"Состояние здания характеризуется как работоспособное, состояние отделки — нормальное/требуется косметический ремонт", - поделился своим мнением оценщик.

Ожидается, что в дальнейшем дом может быть приспособлен под офисы.