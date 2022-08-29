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Новости 14:45

Двухэтажное здание на Шпалерной выставили на торги за почти 64 млн рублей

фото ЗакС политика Двухэтажное здание на Шпалерной выставили на торги за почти 64 млн рублей

Российский аукционный дом сообщил о скором старте торгов по продаже двухэтажного здания на Шпалерной улице, 28В, передаёт "Деловой Петербург". Стартовая цена объекта - 63,8 млн рублей. Сам аукцион намечен на 4 октября.

Кроме самого дома, в "комплекте" к нему идёт участок внутри двора. Всё это является собой часть выявленного объекта культурного наследия - Жилой дом Шпалерной мануфактуры. Площадь здания составляет 979,1 кв. метров, площадь участка — 673 кв. метра. Согласно техпаспорту, здание было возведено до 1917 года.

Какое-то время в здании находилась сауна, сейчас оно не используется.

"Состояние здания характеризуется как работоспособное, состояние отделки — нормальное/требуется косметический ремонт", - поделился своим мнением оценщик.

Ожидается, что в дальнейшем дом может быть приспособлен под офисы.


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