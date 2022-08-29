На минувшей неделе дорожники потратили почти 15 тысяч литров шампуня, чтобы умыть Петербург

Для того, чтобы на прошлой недели привести петербургские улицы в порядок, потребовалось практически 15 тысяч литров шампуня и 47 тысяч кубометров воды, информирует пресс-служба городского комитета по благоустройству.

На проезжих частях собрали 1300 кубометров мусора и 1200 тонн смёта. В то же время газоны и иные зелёные зоны очистили от 1500 кубометров мусора, который оставили после себя изнурённые жарой горожане.

В понедельник, 29 августа, Северную столицу убирают 479 машин дорожных предприятий и 868 работников. Парками, садами и скверами занимаются 43 единицы техники и 283 садовника.