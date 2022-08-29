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Новости 14:58

На минувшей неделе дорожники потратили почти 15 тысяч литров шампуня, чтобы умыть Петербург

фото ЗакС политика На минувшей неделе дорожники потратили почти 15 тысяч литров шампуня, чтобы умыть Петербург

Для того, чтобы на прошлой недели привести петербургские улицы в порядок, потребовалось практически 15 тысяч литров шампуня и 47 тысяч кубометров воды, информирует пресс-служба городского комитета по благоустройству. 

На проезжих частях собрали 1300 кубометров мусора и 1200 тонн смёта. В то же время газоны и иные зелёные зоны очистили от 1500 кубометров мусора, который оставили после себя изнурённые жарой горожане.

В понедельник, 29 августа, Северную столицу убирают 479 машин дорожных предприятий и 868 работников. Парками, садами и скверами занимаются 43 единицы техники и 283 садовника.


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