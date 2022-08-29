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Новости 15:51

Свыше 10 человек пострадали при падении на рельсы метро с начала года

фото ЗакС политика Свыше 10 человек пострадали при падении на рельсы метро с начала года

С начала 2022 года более 10 пассажиров петербургского метро пострадали при падении на рельсы, сообщил 29 августа телеканал "78" со ссылкой на пресс-службу подземки. По сравнению с предыдущим годом количество пострадавших заметно выросло.

Так, за восемь месяцев текущего года получили травмы на путях 13 человек. Это почти вдвое больше по сравнению со статистикой за январь-август 2021 года, когда сообщалось о семи пострадавших. При этом за тот же период этого года при падении на рельсы погиб один человек, в то время как годом ранее сообщалось о трех летальных исходах.

Сегодня же стало известно о грядущем изменении режима работы наземного вестибюля станции метро "Улица Дыбенко". С 1 по 16 сентября по рабочим дням утром будут ограничивать вход внутрь из-за ремонта эскалатора.


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