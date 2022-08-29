Мишустин допустил возможность продления мер по поддержке экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о возможности продления мер по поддержке российской экономики, сообщила 29 августа пресс-служба кабмина по итогам заседания президиума комиссии правительства по повышению устойчивости экономики в условиях санкций против России.

По словам Мишустина, "многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены". В их числе премьер-министр назвал увеличение нормы авансирования по государственным закупкам. "В текущем году мы повысили этот объём до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения. А вместе с ним — уже в пределах от 50 до 90 %", — сообщил глава правительства.

Также премьер-министр заявил о приостановке до конца следующего года ограничений на покупку отечественными торговыми сетями долей в подконтрольных иностранцам компаниях. "Ранее действовало правило, когда на одну сеть не могло приходиться более четверти общего объёма товарооборота на определённой территории. Временное устранение такого барьера позволит продолжить перестройку бизнеса и не допустить определённых сложностей на наших товарных рынках", — произнес он.

Всего, по словам Мишустина, за прошедшие месяцы правительственная комиссия подготовила и включила в список первоочередных действий более 300 мер по поддержке экономики. Согласно его заявлению, большинство из них уже запущены в дело.