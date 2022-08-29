ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:07

Мишустин допустил возможность продления мер по поддержке экономики

фото ЗакС политика Мишустин допустил возможность продления мер по поддержке экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о возможности продления мер по поддержке российской экономики, сообщила 29 августа пресс-служба кабмина по итогам заседания президиума комиссии правительства по повышению устойчивости экономики в условиях санкций против России.

По словам Мишустина, "многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены". В их числе премьер-министр назвал увеличение нормы авансирования по государственным закупкам. "В текущем году мы повысили этот объём до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения. А вместе с ним — уже в пределах от 50 до 90 %", — сообщил глава правительства.

Также премьер-министр заявил о приостановке до конца следующего года ограничений на покупку отечественными торговыми сетями долей в подконтрольных иностранцам компаниях. "Ранее действовало правило, когда на одну сеть не могло приходиться более четверти общего объёма товарооборота на определённой территории. Временное устранение такого барьера позволит продолжить перестройку бизнеса и не допустить определённых сложностей на наших товарных рынках", — произнес он.

Всего, по словам Мишустина, за прошедшие месяцы правительственная комиссия подготовила и включила в список первоочередных действий более 300 мер по поддержке экономики. Согласно его заявлению, большинство из них уже запущены в дело.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама