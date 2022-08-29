Смольный выставит на аукцион расселённый дом и водонапорную башню

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов провёл в Смольном заседание, в ходе которого, среди прочего, обсуждался вопрос о включении двух объектов недвижимости в Программу приватизации госимущества Петербурга на 2023 год, информирует пресс-служба Смольного.

На торги было решено выставить расселённый жилой дом на Канонерском острове, расположенный под ЗСД. Кроме того, с молотка должны пустить водонапорную башню, которая располагается в пределах усадьбы княгини Лопухиной в Парголово. Последний объект признан памятником регионального значения.

"Привлечение частных инвестиций поможет нам сохранить оба здания. Владельцы найдут возможности для их современного использования", – высказался, комментируя инициативу, Беглов.

Приватизация городского имущества в рамках обозначенной выше Программы проводится на торгах. Ожидается, что благодаря обоим объектам городская казна пополнится не менее 58 млн рублей.