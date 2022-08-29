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Новости 17:29

В Москве из-за поста о Сталине и Гитлере задержали политика Леонида Гозмана*

фото ЗакС политика В Москве из-за поста о Сталине и Гитлере задержали политика Леонида Гозмана*

Столичные правоохранители задержали политика Леонида Гозмана*, уведомила "ОВД-Инфо"** его адвокат Юлия Трегубова.

На Гозмана* составили административный протокол об отождествлении действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП). Ночь общественному деятелю предстоит провести в в ОВД "Тверской".

Уточняется, что протокол в отношении Гозмана* из-за поста в одной из запрещённых в РФ социальных сетей, в которой он сравнивал Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

*Минюст внёс Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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