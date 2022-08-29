Мишустин допустил рост безработицы на 200 тысяч человек в ближайшем квартале

Премьер-министр Михаил Мишустин допустил возможность увеличения количества безработных в России на 200 тысяч человек в III квартале 2022 года, сообщило 29 августа ТАСС. Заявление прозвучало на заседании президиума комиссии правительства по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

По заявлению главы кабмина, профильные вице-премьеры и министры еще полтора года назад разработали различные сценарии реагирования на безработицу в стране. "Но скрытая безработица у нас также есть, — признал Мишустин. — Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал. О каждом из них нам нужно подумать".

В качестве вариантов реагирования на угрозу увеличения безработицы Мишустин предложил "провести еще ряд совещаний, чтобы снивелировать эти риски, помочь людям найти работу и адаптироваться к ситуации, если какое-то из предприятий закрывается".

Также в ходе совещания глава правительства допустил возможность продления ряда мер по поддержке российской экономики.