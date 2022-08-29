МВД объявила в розыск гендиректора петербургской компании по выпуску медоборудования

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск генерального директора петербургской компании НИПК "Электрон" Александра Элинсона, следует из информации, опубликованной в картотеке дел МВД.

Уточняется, что предпринимателя разыскивают ввиду возбуждённого в его отношении уголовного дела, которое завели в Томской области. Фабула разбирательства не конкретизируется.

Александр Элинсон трудится в НИПК "Электрон" с 1996 года. Компания разрабатывает и производит медицинское диагностическое оборудование. До того, как стать гендиректором предприятия, Элинсон имел должность главного исполнительного директора, коммерческого директора. Возглавлял два важных направления в компании: развития инновационных технологий и международного сотрудничества.