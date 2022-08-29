Смольный предоставит инвесторам участки под строительство культурных и спортивных центров

В Смольном под председательством Александра Беглова прошло совещание по вопросу предоставления инвесторам на условиях аренды участков, на которых должны построить спортивные объекты и культурно-досуговые центры, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в Металлострое на Садовой улице появится двухэтажный культурно-досуговый центр с выставочным залом, творческими мастерскими, театральной студией и школой танцев. Работы выполнит ООО "НОВА". Застройщик впоследствии передаст Петербургу помещения площадью 365 кв. метров.

Кроме того на Дунайском проспекте компания ООО "Гранта" возведёт спортивный центр для занятий единоборствами.

Наконец, в собственность города для нужд Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Московского района передадут дополнительные помещения площадью 140 кв. метров.

"Каждый год в Петербурге вводятся новые спортивные и культурно-досуговые объекты. Они строятся не только за счет бюджета, но и на средства инвесторов. Мы должны поддерживать планы компаний, которые выходят с такими проектами", - прокомментировал Александр Беглов.