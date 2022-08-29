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Новости 18:51

Смольный одобрил продление двух улиц в Красногвардейском районе

фото ЗакС политика Смольный одобрил продление двух улиц в Красногвардейском районе

В ходе совещания правительства Северной столицы были одобрены два проекта планировки территорий в Красногвардейском районе, которые предполагают продлению двух улиц. По замыслу властей, это улучшит транспортную доступность промзоны "Ржевка", делится пресс-служба Смольного.

"Необходимо не только разрабатывать меры поддержки промышленности, но и развивать инфраструктуру в промзонах. Предприятиям нужна хорошая транспортная доступность. На территориях, к которым есть удобные подъезды, бизнес быстрее создает новые производства", – уверен петербургский градоначальник Александр Беглов.

Согласно утверждённым документам будет возведён новый отрезок улицы Коммуны длиной 533 метра от улицы Химиков до Зыбинской улицы. Участок будет представлять собой четырёхполосную дорогу, на которой также обустроят тротуары и остановки общественного транспорта.

Наконец, дорожники продлят на 847 метров Лапинский проспект от улицы Коммуны до Индустриального проспекта. На данный момент отрезок представляет собой внутриквартальный проезд с насыпным покрытием. Обозначенный участок далее переоборудуют в боковой проезд к предприятиям промзоны.


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