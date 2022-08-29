Беглов заявил об увеличении количества школьников в Петербурге в новом учебном году

В новом учебном году за парты в Петербурге сядут около 560 тысяч школьников, поделился статистикой губернатор Александр Беглов в ходе своего традиционного выступления в эфире "Радио России" 29 августа. По его словам, это на 14 тысяч учащихся больше, чем годом ранее.

"В этом году город получает 13 новых школ, а также 26 новых детских садов. Строительство и реконструкция школ и детских садов остается приоритетной задачей правительства города", — заявил губернатор.

В своем выступлении Беглов счел нужным остановиться на вопросах оснащения новых школ города. "Хочу подчеркнуть, что все вновь открытые в городе школы оснащены спортивными площадками и бассейнами, а также мастерскими для практического обучения по предмету "Технология", современными лабораториями по химии, биологии, физике и IT-технологии", — перечислил он.

Также градоначальник заявил о готовности городских школ к наступающему учебному году. По его словам, здания подключены к инженерным сетям, обеспечены первичными средствами пожаротушения, в них проверены системы безопасности, сигнализация и прочее.