Смольный потратит на календари на 2023 год до 3,2 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга собирается выделить на печать календарей на 2023 год 3,2 млн рублей. В Смольным надеются получить готовую продукцию до середины октября.

Всего в Смольном заказали более двух тысяч календарей трех типов: настенные, настенные перекидные и настольные. Самые востребованные, согласно аукционной документации - настенные. Таких заказали 960 штук. Один обойдется примерно в 1086 рублей. Перекидные и настольные оценили в 3353 и 518 рублей соответственно.

На календарях должна присутствовать официальная символика региона и изображения городских пейзажей с главными архитектурными доминантами Петербурга.

В 2022 году на эти цели администрация губернатора потратила 2 млн рублей. За эти деньги Смольный получил 1,7 тысячи календарей. Поставщиком стала ООО "Компания "Райз". В 2021 году закупка календарей обошлась городскому бюджету в 1 млн рублей.

Константин Леньков