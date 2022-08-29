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Новости 19:00

Смольный потратит на календари на 2023 год до 3,2 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный потратит на календари на 2023 год до 3,2 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга собирается выделить на печать календарей на 2023 год 3,2 млн рублей. В Смольным надеются получить готовую продукцию до середины октября.

Всего в Смольном заказали более двух тысяч календарей трех типов: настенные, настенные перекидные и настольные. Самые востребованные, согласно аукционной документации - настенные. Таких заказали 960 штук. Один обойдется примерно в 1086 рублей. Перекидные и настольные оценили в 3353 и 518 рублей соответственно.

На календарях должна присутствовать официальная символика региона и изображения городских пейзажей с главными архитектурными доминантами Петербурга.

В 2022 году на эти цели администрация губернатора потратила 2 млн рублей. За эти деньги Смольный получил 1,7 тысячи календарей. Поставщиком стала ООО "Компания "Райз". В 2021 году закупка календарей обошлась городскому бюджету в 1 млн рублей.

Константин Леньков


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