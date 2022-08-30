В осеннюю сессию Госдума займется бюджетом и поддержкой спецоперации

Начиная с 30 августа в Государственной думе стартовала осенняя сессия. Ближайшие две недели депутаты проведут в регионах, а первое пленарное заседание может состояться 13 сентября. Точную дату проведения позже утвердит Совет Госдумы.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Сергея Неверова, в осеннюю сессию Госдума рассчитывает обратить пристальное внимание на работу с бюджетом, а также на поддержку регионов и спецоперации на Украине.

"Осенняя сессия — это всегда бюджет, бюджетный процесс, поддержка регионов, поддержка наших предприятий, бизнеса, это основное направление", — приводит слова Неверова РИА Новости. В то же время депутат выразил уверенность, что "основным направлением останется и проведение специальной военной операции, и поддержка военнослужащих, тех граждан, которые проживают в республиках, которые подвергаются агрессии со стороны коллективного запада и Киева".

Как сообщала летом парламентская пресс-служба по итогам утверждения плана работы Госдумы в осеннюю сессию, последняя пленарная неделя намечена на период с 19 по 23 декабря. Всего в ближайшие месяцы планируется шесть региональных недель и 12 пленарных.