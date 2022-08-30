"Единая Россия" в Петербурге увеличила бюджет и расходы

На счет отделения "Единой России" в Петербурге во втором квартале 2022 года поступило 25 млн рублей, объявил заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа на заседании Горизбиркома 30 августа.

При этом общая сумма поступлений всем остальным зарегистрированным в городе партиям - около 8 млн рублей.

На втором месте по объему полученных средств - КПРФ (4,1 млн), на третьем - "Справедливая Россия - За Правду" (2,1 млн), на четвертом - "Новые люди" (1 млн). Остальные реготделения получили суммы менее 1 млн рублей.

По словам Зацепы, порядка 93,5% средств пришли на региональные счета из центральных аппаратов своих партий. Отметим, по итогу I квартала петербургская "Единая Россия" отчиталась о поступлениях в 18,8 млн рублей

Израсходовали единороссы больше, чем получили - 29 млн рублей. В первом квартале все реготделения политических партий потратили порядка 23 млн рублей. Во втором - 37,5 млн.

82,5% трат партийных реготделений ушло на собственное содержание. Около 4 млн рублей - на пропаганду. 1,5 млн - на публичные мероприятия. 450 тыс. - на благотворительную деятельность.

Сергей Еремеев