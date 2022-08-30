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Новости 11:50

Треть россиян пожаловались на ухудшение качества продукции в компаниях, открытых на месте ушедших брендов

фото ЗакС политика Треть россиян пожаловались на ухудшение качества продукции в компаниях, открытых на месте ушедших брендов

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал 30 августа итоги опроса россиян об их мнении касательно ухода зарубежных брендов из России. Вопросы касались появления на месте ушедших компаний других, с новыми названиями, а также качества их работы.

Согласно результатам опроса, к смене бренда (когда, например, вместо "Макдоналдса" открывается сеть "Вкусно и точка") скорее положительно относятся 43% россиян, еще 39% смотрят на это нейтрально, а 15% говорят о своем негативном отношении. При этом позитивный настрой более характерен для россиян в возрасте 45 лет и старше (49% в возрасте 45-59 лет и 53% в возрасте свыше 60 лет), а более молодые граждане склонны чаще оценивать подобную практику отрицательно (31% в группе 18-24 года).

Касательно качества продукции в компаниях после продажи иностранцами бизнеса 11% россиян заявили, что оно становится лучше. Никаких изменений не заметили 27%, а о снижении качества социологам заявили 30%. Еще 32% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.

Опрос проводился в период с 20 по 23 августа, в его проведении участвовали пять тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет.

Фото: pixabay


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