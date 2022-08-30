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Новости 12:14

Прокуратура потребовала от администрации Красногвардейского района убрать незаконную свалку

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала от администрации Красногвардейского района убрать незаконную свалку

Природоохранная прокуратура Петербурга сообщила 30 августа о результатах проверки, проведенной на основании обращения активистов "Зеленого фронта". Последние пожаловались в надзорное ведомство на незаконную свалку на Рябовском шоссе, 42.

В ходе проверки на указанной территории было обнаружено несанкционированное складирование отходов грунта, полиэтилена, различной древесины, старой мебели, строительного и бытового мусора. "Данный земельный участок не сформирован, относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, договорными отношениями и вещными правами не обременен", — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате в адрес главы Красногвардейского района было внесено представление касательно незаконного размещения отходов. Устранение нарушений контролируется природоохранной прокуратурой.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербург"


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