ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:16

В ЗакСе предложили раздавать гранты на социальную рекламу индивидуальным предпринимателям

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили раздавать гранты на социальную рекламу индивидуальным предпринимателям

Гранты из бюджета Петербурга на производство и размещение социальной рекламы могут начать выдавать индивидуальным предпринимателям. Соответствующий законопроект внесли в ЗакС депутаты Всеволод Беликов, Олег Милюта (оба - "Единая Россия"), Ольга Герасина ("Новые люди") и Андрей Малков (ЛДПР).

В настоящее время получать финансовую поддержку от города могут только производители соцрекламы, зарегистрированные как юридические лица.

Ранее Беликов и Малков вошли в число авторов законопроекта, которым предлагается разрешить выдавать гранты на производство и размещение социальной рекламы на тему пристрастия к азартным играм.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Герасина Ольга Вячеславовна 
Малков Андрей Витальевич 
Милюта Олег Эдвардович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама