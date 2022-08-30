В ЗакСе предложили раздавать гранты на социальную рекламу индивидуальным предпринимателям

Гранты из бюджета Петербурга на производство и размещение социальной рекламы могут начать выдавать индивидуальным предпринимателям. Соответствующий законопроект внесли в ЗакС депутаты Всеволод Беликов, Олег Милюта (оба - "Единая Россия"), Ольга Герасина ("Новые люди") и Андрей Малков (ЛДПР).

В настоящее время получать финансовую поддержку от города могут только производители соцрекламы, зарегистрированные как юридические лица.

Ранее Беликов и Малков вошли в число авторов законопроекта, которым предлагается разрешить выдавать гранты на производство и размещение социальной рекламы на тему пристрастия к азартным играм.