Мединский хочет протестировать запрет смартфонов в школах

Помощник президента Владимир Мединский считает целесообразным провести эксперимент в школах, в ходе которого учащихся бы лишили смартфонов на время занятий. Он обратил внимание, что у школ для этого нет полномочий, и для начала предложил принять решение на уровне московских властей.

"Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем - в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил (смартфон), родители спокойны", - цитирует его предложение "Интерфакс".

По наблюдениям Мединского, с развитием технологий уроки все чаще выглядят "неприятным отрывом от очень интересной игры" на экране гаджета.

Предложение ограничить использование смартфонов в школах высказывало Минпросвещения еще в 2019 году, при предыдущем составе правительства. За запрет выступала также спикер Совфеда Валентина Матвиенко.