Администрация Выборгского района попросила 21 млн рублей на благоустройство сквера с памятником Хо Ши Мину

Председатель администрации Выборгского района Виктор Полунин 30 августа выступил на "нулевых чтениях" бюджета на 2023 год в Законодательном собрании, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Полунин сообщил, что комфин выделяет району на будущий год 18 млрд рублей, но администрации необходимо ещё 4,3 млрд рублей. Из них 21 млн рублей глава района запросил на благоустройство территории с будущим памятником бывшему президенту Вьетнама Хо Ши Мину, сказал глава Выборгского района.

— При устройстве и установке памятника территорию, конечно, надо приводить в порядок, — считает Полунин.

По его словам, разработкой самого памятника занимаются представители Вьетнама. Проект благоустройства территории "давно разрабатывается", сообщил глава района. Он уточнил, что памятник планируют поставить на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Хошимина.

Глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников поинтересовался у Полунина, есть ли у них уже готовый проект. Тот ответил, что сейчас документ дорабатывается.

— А как? А почему 20 [млн рублей запросили], а не 25? — удивился Барышников.

— Мы понимаем, что надо делать на прилегающей территории, — ответил Полунин.

Заместительница председателя комитета финансов Анна Смирнова заявила, что общалась с представителями комитета по благоустройству по вопросу памятника. Там заявили о готовности взять на себя работу по улучшению территории, передала Смирнова. Полунин ответил, что ему это не известно и что обсудит эту информацию с ведомством. Депутаты ЗакСа решили поддержать просьбу администрации Выборгского района на выделение этих денег, но, если деньги на это же есть в комитете, то запрос района удовлетворен не будет.

Напомним, памятник Хо Ши Мину планировали поставить в Выборгском районе еще в 2021 году. Предполагалось, что отливать монумент будут в Петербурге, а заплатит за него вьетнамская сторона.

София Саттарова, фото: gov.spb.ru