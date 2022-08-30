В Исаакиевском соборе за 36 млн рублей приведут в порядок масляную живопись

Руководство петербургского музея-памятника "Исаакиевский собор" начало прием заявок от компаний, желающих провести реставрацию художественных работ. Как следует из госзакупки, на которую обратил внимание РБК Петербург, речь идет о масляной живописи в люнетах придела святого Александра Невского. Итоги конкурса объявят 16 сентября: подрядчики будут соревноваться за контракт с начальной стоимостью более 36,7 млн рублей.

Росписи, которым предстоит восстановление, созданы в середине XIX века Петром Басиным, самые известные среди них - "Святой Александр Невский, молящийся перед крестом об освобождении Отечества", "Победа святого Александра Невского над шведами" и "Христианская кончина святого Александра Невского". По плану реставрация, которую поделили на пять этапов, должна завершиться к декабрю 2023 года.