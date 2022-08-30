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Новости 15:42

Бывший петербургский полицейский получил условный срок за превышение полномочий

фото ЗакС политика Бывший петербургский полицейский получил условный срок за превышение полномочий

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условного срока бывшего полицейского Иродиона Кацнельсона по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствиям, Кацнельсон, находясь в должности врио начальника отдела полиции №19, поручил безосновательно задержать гражданина Молдовы за мелкое хулиганство. В отделе молдаванина, находящегося в международном розыске, продержали почти вдвое положенного, при этом документы о задержании были сфальсифицированы.

Свои действия экс-полицейский объяснил якобы имевшимися у него сведениями о незаконном приобретении молдаванином российского гражданства. Во время следствия и судебного разбирательства Кацнельсон настаивал на своей правоте.


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