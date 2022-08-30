В петербургском метро пустили вагоны, раскрашенные к юбилею Александринки

К 190-летию со дня постройки здания Александринского театра по петербургской подземки стали курсировать тематические вагоны, образовавшие "Александринский состав", передает ТАСС. На них изобразили интерьеры театра и элементы оформления спектакля "Маскарад", поставленного Всеволодом Мейерхольдом по пьесе Михаила Лермонтова. В каждом из вагонов имеется QR-код, ведущий на страницы в интернете, посвященные "юбиляру". Таким оригинальным образом, по словам директора театра Сергея Емельянова, знаковые для культурного учреждения даты еще ни разу не отмечали.

"Александринский театр как главный драматический театр страны все больше укореняется в пространстве Санкт-Петербурга, что совершенно естественно. Это правильно, что именно Александринка первой в Петербурге запускает подобные акции", - считает директор.

Кроме того, на 10 маршрутах наземного транспорта петербуржцы с 30 августа могут встретить тематические автобусы и троллейбусы.

Нынешнее здание театра построили в 1832 году по проекту архитектора Карла Росси спустя ровно 76 лет после учреждения Александринки.