ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:47

В петербургском метро пустили вагоны, раскрашенные к юбилею Александринки

фото ЗакС политика В петербургском метро пустили вагоны, раскрашенные к юбилею Александринки

К 190-летию со дня постройки здания Александринского театра по петербургской подземки стали курсировать тематические вагоны, образовавшие "Александринский состав", передает ТАСС. На них изобразили интерьеры театра и элементы оформления спектакля "Маскарад", поставленного Всеволодом Мейерхольдом по пьесе Михаила Лермонтова. В каждом из вагонов имеется QR-код, ведущий на страницы в интернете, посвященные "юбиляру". Таким оригинальным образом, по словам директора театра Сергея Емельянова, знаковые для культурного учреждения даты еще ни разу не отмечали.

"Александринский театр как главный драматический театр страны все больше укореняется в пространстве Санкт-Петербурга, что совершенно естественно. Это правильно, что именно Александринка первой в Петербурге запускает подобные акции", - считает директор.

Кроме того, на 10 маршрутах наземного транспорта петербуржцы с 30 августа могут встретить тематические автобусы и троллейбусы.

Нынешнее здание театра построили в 1832 году по проекту архитектора Карла Росси спустя ровно 76 лет после учреждения Александринки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама