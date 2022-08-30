Депутаты ЗакСа хотят передать полномочия по ликвидации свалок комитету по природопользованию

На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания по "нулевым чтениям" бюджета Петербурга на 2023 год подняли вопрос о ликвидации несанкционированных свалок, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Глава администрации Московского района Владимир Ушков сообщил, что им необходимо дополнительно выделить 645 млн рублей на ликвидацию четырех несанкционированных свалок.

Глава БФК и депутат от "Единой России" Михаил Барышников отметил, что представители администрации Московского района и до нее представители администрации Невского района сообщили о необходимости ликвидировать свалки и сослались на предписания прокуратуры и решения судов.

— Почему вы сами не можете заложить на уборку свалки денег, без предписания? — поинтересовался Барышников у Ушкова.

— Поток параллельный, — ответил глава района.

Он добавил, что лучше бы этим вопросом занимался комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

— Может, нам, депутатам, выйти с какой-то инициативой, если Смольный не может. Может, поручить это комитету по природопользованию, пусть занимается свалками. Это их специфика, — предложил Барышников.

Идею поддержала замглавы комитета финансов Петербурга Светлана Шустрова. По ее словам, комфин два года назад решил наделить такой целевой статьей комитет по природопользованию.

— Получили по полной программе. Сказали, что нет у комитета по природопользованию таких полномочий, — рассказала Шустрова. — А так всецело поддерживаем, что это должно быть у комитета по природопользованию, это экологическая составляющая, они должны этим заниматься.

Барышников заявил, что депутаты выступят с соответствующей инициативой.

Также о выделении дополнительных денег на ликвидацию несанкционированных свалок просили представители администраций других районов в ходе "нулевых чтений". Ряд из них отметили, что тоже имеют предписания прокуратуры по уборке этого мусора.

София Саттарова