В Смольном не видят угрозы дефицита медицинских расходников

Возможное прекращение деятельности американского завода Thermo Fisher Scientific в Петербурге не скажется критически на обеспеченности города расходными материалами для медицинских анализов, считает глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, на которого ссылается ТАСС.

"Системы реагентов и системы обработки есть и в России. Более того, в Санкт-Петербурге есть один из двух мировых игроков, у которого есть свои системы реагентов и свои системы машинообработки реагентов", - рассказал чиновник.

Более того, по его сведениям, некоторые отечественные компании продолжают деловые контакты с Thermo Fisher Scientific.

В свою очередь, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что существуют десятки производителей подобной продукции. В медицинской службе "Хеликс" тоже не считают фатальным возможный уход американской компании, от которой прекратились поставки расходных материалов.

Между тем, в разговоре с информагентством Thermo Fisher Scientific не подтвердила данные о полной остановке производства на петербургском заводе. По словам представителя компании, речь идет лишь о временном сосредоточении максимума усилий "на тех областях, которые связаны с поставкой компонентов и препаратов, связанных с жизнью и здоровьем людей".