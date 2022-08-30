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Новости 30 августа, 18:32

СК добивается заочного ареста для бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева

фото ЗакС политика СК добивается заочного ареста для бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева

Следствие обратилось в Коптевский районный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте для депутата Госдумы VI созыва Ильи Пономарева, которого обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК).

На карточку дела на сайте суда первой обратила внимание "Медиазона"*. ТАСС тоже пишет, что под "Пономаревым И. В." подразумевается именно экс-парламентарий. В своем Telegram-канале политик уже сослался на позицию СК, не выразив удивления.

Пономарев был единственным в своем созыве, кто проголосовал против присоединения Крыма к России. Он эмигрировал в 2014 году и впоследствии был досрочно лишен депутатского мандата. Его уже заочно арестовывали по делу о растрате средств фонда "Сколково". В настоящее время политик находится на Украине.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

UPD 19:00 Суд удовлетворил ходатайство следствия


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