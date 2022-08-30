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Новости 30 августа, 18:59

На севере Петербурга откроется новое реабилитационное учреждение для подростков

фото ЗакС политика На севере Петербурга откроется новое реабилитационное учреждение для подростков

В ближайшее время на Гражданском проспекте в Петербурге в рамках городского проекта "Родной район" начнет работу новое реабилитационное пространство "Независимость", о чем сообщает пресс-служба администрации Калининского района. Оно предназначено для страдающих от наркологических проблем подростков в возрасте 14-18 лет, а также трудоспособных совершеннолетних горожан.

"К нам может прийти человек, находящийся в стадии ремиссии, но у которого никак не получается найти работу. Психолог окажет ему поддержку, а соответствующие специалисты помогут решить вопрос с трудоустройством", - рассказала директор Центра социальной помощи семье и детям Наталья Стрекач.

Программы реабилитации рассчитаны на три этапа. Специалисты, среди прочего, будут использовать арт-терапию, а само учреждение оборудуют аудиовизуальным комплексом, призванным помочь пациентам в восстановлении душевного равновесия.

фото: Калининский район Санкт-Петербурга / ВКонтакте


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