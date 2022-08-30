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Новости 30 августа, 19:15

Из-за непогоды "Водоканал" обратился к собственникам подвальных помещений

фото ЗакС политика Из-за непогоды "Водоканал" обратился к собственникам подвальных помещений

ГУП "Водоканал" в связи с затяжным дождем в Петербурге попросил владельцев подвальных помещений лишний раз проверить герметичность окон и дверей в них, проверить состояние запорных устройств, вынести из подвалов все ценности и отключить в них электричество.

"По существующим нормам и правилам канализационные выпуски подвальных и цокольных помещений должны быть оборудованы отсекающими устройствами (запорной арматурой: задвижками, затворами), которые помогают избежать подтопления подвалов как в период дождей, так и при засорах в системах коммунальной канализации", - говорится в сообщении от пресс-службы предприятия.

"Водоканал" предупреждает, что ответственность за подтопления, если они случатся из-за отсутствия или неисправности так называемых отсекающих устройств, лежит на владельцах подвалов.

Ранее пресс-служба предприятия объявила, что из-за наступления непогоды 30 и 31 августа в городе будут дежурить 88 бригад с откачивающей техникой. Синоптики ожидают, что всего за вторник и среду в городе выпадет до 70% месячной нормы осадков. Дожди и резкое похолодание обусловлено воздействием циклона "Орнелла".


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