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Новости 30 августа, 20:53

Петербургская прокуратура передала в суд коррупционное дело экс-сотрудников Госстройнадзора

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура передала в суд коррупционное дело экс-сотрудников Госстройнадзора

Уголовное дело о взятках, возбужденное против пятерых бывших сотрудников петербургского Госстройнадзора, направили в суд. Об утверждении обвинительного заключения сообщила пресс-служба городской прокуратуры. В деле также фигурируют шесть сотрудников коммерческих организаций.

Следствие считает, что с 2018 по 2020 годы пятеро чиновников получили от бизнесменов взятки на общую сумму в размере 3 млн рублей. За эти деньги госслужащие составляли заключения о соответствии строящихся зданий предъявляемым требованиям.

Согласно материалам дела, действия фигурантов подпали под несколько частей статьи 290 УК (получение должностным лицом взятки) и еще под три экономических статьи.


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