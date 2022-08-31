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Умер Михаил Горбачев

фото ЗакС политика Умер Михаил Горбачев

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу. В марте ему исполнился 91 год. 

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили агентству в ЦКБ. 

Михаила Горбачева планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на фонд политика. Дату похорон в фонде не уточнили. 

С 1985 по 1991 год Горбачев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС. С 1989 по 1990 год был председателем Верховного Совета СССР. С 1990 по 1991 год - возглавлял страну в качестве президента СССР. 

 

фото: kremlin.ru


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