Умер Михаил Горбачев

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу. В марте ему исполнился 91 год.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили агентству в ЦКБ.

Михаила Горбачева планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на фонд политика. Дату похорон в фонде не уточнили.

С 1985 по 1991 год Горбачев занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС. С 1989 по 1990 год был председателем Верховного Совета СССР. С 1990 по 1991 год - возглавлял страну в качестве президента СССР.

фото: kremlin.ru