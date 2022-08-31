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Новости 10:22

КГИОП запросил средства на реставрацию дома Полежаева и охрану дачи в Петергофе

фото ЗакС политика КГИОП запросил средства на реставрацию дома Полежаева и охрану дачи в Петергофе

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры попросил выделить дополнительные средства из бюджета Петербурга на 2023 год на реставрацию жилых домов-памятников. Председатель КГИОП Сергей Макаров в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета в ЗакСе отметил, что в проекте казны на эту цель уже отведена значительная сумма - 1,5 млрд рублей.

Тем не менее комитет попросил выделить еще 80 млн рублей для начала реставрационных работ в доме М.Н. Полежаева на Старорусской улице. На эти деньги КГИОП хочет провести обследование и разработать проект документации по реставрации крыши.

Еще порядка 3 млн рублей Макаров попросил на охрану дворцово-паркового ансамбля "Собственная дача" в Петергофе. 

- Мы ее пока не реставрируем, только охраняем, - отметил глава КГИОП.

Общая дополнительная потребность комитета составила 608,5 млн рублей. При этом для КГИОП на 2023 год уже определили 3,9 млрд рублей.

Сергей Еремеев


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