На актрису Кристину Асмус составили протокол о дискредитации российской армии

Актриса Кристина Асмус стала фигуранткой административного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ, соответствующий протокол поступил на рассмотрение Тверского районного суда Москвы, указано в картотеке дел инстанции.

В самый первый день после начала специальной военной операции на Украине Асмус открыто выступила против неё у себя в социальных сетях.

Позднее, в июле актриса сообщала, что её вырезали из фильма "Своя война" Алексея Чадова, в котором она сыграла главную женскую роль, при этом причины данного решения не конкретизировались.