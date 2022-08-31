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Новости 11:32

В Петербурге четвертый день подряд снижается официальная COVID-заболеваемость

фото ЗакС политика В Петербурге четвертый день подряд снижается официальная COVID-заболеваемость

За прошедшие сутки в России выявили 46 321 случай заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Для сравнения: в прошлую среду их насчитали 40 231. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 92 человека (два дня назад их было 94). Сумели поправиться 39 054 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 8 518 новых больных, за ней следуют Петербург – 3 247 (на 250 меньше, чем накануне), и Краснодарский край – 2 189. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечились 3 845 человек и скончались 19 (накануне – 23). Официальная заболеваемость в городе снижается четвертый день подряд.

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.


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