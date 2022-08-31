Мурманский губернатор заявил о начале работ по газификации региона

Компания "Газпром" приступила к проектированию газификации Мурманской области, известил глава региона Андрей Чибис в своём Telegram-канале. Соответствующее заявление сделал в разговоре с губернатором председатель правления государственной корпорации Алексей Миллер.

Изначально проработать вопрос подключении Мурманской области к газу поручил президент РФ Владимир Путин.

"Газпром" приступает к проектированию", — отчитался Чибис.

Благодаря газификации региона котельные смогут отказаться от использования угля и мазута, которые наносят существенный вред природе. Наличие на территории области трубопроводного газа позволит организовать полный цикл переработки добываемых полезных ископаемых, создать порядка 20 тысяч новых рабочих мест, а также привлечь не менее 400 млрд рублей инвестиций.