Представителей КГА решили заново пригласить на "нулевые чтения"

Замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Максим Стененко выступил 31 августа в ЗакСе на "нулевых чтениях" бюджета города на 2023 год. Депутаты остались недовольны ответами чиновника на их вопросы и решили вызвать его снова.

Переотчитаться Стененко вынудили по двум пунктам дополнительных потребностей комитета. Он попросил выделить из бюджета 161 млн рублей на организацию 100 новых штатных единиц в подведомственном "Центре информационного обеспечения градостроительной деятельности". Ожидается, что из сотни новых должностей 19 будут руководящими.

- Целью работы специалистов будет создание сводного плана сетей подземного пространства города, учет проектных решений, учет решений контрольно-исполнительной съемки, а также выдача заключений проектным организациям о соответствии сводному плану сетей, - объяснил замглавы комитета.

Еще 7 млн рублей Стененко попросил выделить на пять новых должностей в "Научно-исследовательском и проектном центре Генплана Санкт-Петербурга".

Депутаты задали несколько вопросов о новых ставках. В частности - сколько будут получать вновь прибывшие сотрудники. Конкретного ответа представитель комитета не дал.

Планируемое увеличение штатной численности в подведомственных учреждениях вызвало вопросы также у комитета финансов и Контрольно-счетной палаты.

Единоросс Андрей Рябоконь предложил отложить доклад КГА, чтобы представители комитета выступили повторно и ответили на все прозвучавшие вопросы. Его поддержал однопартиец Алексей Цивилев. Большинством голосов бюджетно-финансовый комитет ЗакСа решил удовлетворить остальную доппотребность комитета. По двум спорным статьям расходов представители КГА должны будут выступить вновь 6 сентября, после того как остальные бюджетные совещания завершатся.

Сергей Еремеев