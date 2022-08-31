Милонов предложил Минобрнауки сократить список специальностей высшего образования

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову с предложением пересмотреть перечень специальностей, которым обучают россиян в вузах. Некоторые из них, по мнению единоросса, заслуживают понижения в регистре и преподавания в средних профессиональных учреждениях, поскольку их изучение на уровне вузов сегодня не дотягивает до академических стандартов.

"Такие профессии, как специалист индустрии гостеприимства, менеджер сферы торговли, могут быть освоены в рамках среднего профессионального уровня обучения", - написал петербуржец в своем Telegram-канале.

Таким образом, резюмирует Милонов, можно одним решением достичь двух целей: повысить общий уровень высшего образования и одновременно укрепить престиж и востребованность среднего профессионального, которое испытывает дефицит специалистов.