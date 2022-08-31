Псковской области впервые выделили федеральные средства на модернизацию спортшкол

Правительство Псковской области впервые в новейшей истории страны получило федеральные деньги на обновление инвентаря спортивных школ, пишет ТАСС со сссылкой на и. о. главы регионального комитета по спорту Елену Чернышову. Субсидия в рамках нацпроекта "Демография", в средствах от которой особенно нуждались две школы, насчитывает почти 9 млн рублей.

"Ника" смогла купить лодки для занятий академической греблей, а легкоатлетическая школа "Надежда" купила оборудование для длинных метаний", - рассказала чиновница.

По ее словам, регион испытывает большие трудности с доступностью спортивных объектов, вследствие чего регулярно занимаются физкультурой менее 40% населения. До конца года средства направят на модернизацию школ олимпийского резерва по футболу и плаванию (в Великих Луках и Пскове соответственно).