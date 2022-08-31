Две петербурженки предстанут перед судом из-за обмана более 300 дольщиков

Две жительницы Северной столицы предстанут перед судом по делу о мошенничестве с дольщиками: ущерб от их действий превысил 450 млн рублей, информирует пресс-служба городской прокуратуры. От действий петербурженок пострадали свыше 300 человек.

Как полагает следствие, женщины, являясь руководительницами компаний-застройщиков, обманывали дольщиков ЖСК "Лаголово", "Кирккоярви" и "Нева Парк" в период с 2011 по 2017 год. Предварительно от их действий пострадали 312 граждан, а сумма ущерба превысила 451 млн рублей.

Дело рассмотрит Петроградский райсуд Петербурга.

По информации "Фонтанки", речь идёт о Екатерине Саулиной и Жаннете Новиковой. По предварительным данным, для мошенничества с ЖСК "Кирккоярви" в 2012 году Саулина создала ООО "ИнвестСтройКапитал", генеральным директором которого стала Новикова. Кроме того, женщины являлись соучредителями ЖСК "Лаголово", но там открытых должностей не имели.